Aktuelle Coronazahlen im Weserbergland

Weserbergland. Elf Neuinfektionen hat der Landkreis Holzminden am Dienstag gegenüber Montag melden müssen. Insgesamt stieg die zahl der aktiven Fälle damit auf 82. Der Inzidenzwert wird vom Landesgesundheitsamt mit 46,8 angegeben. Erfreulich ist, dass die Zahl der Todesfälle schon seit Tagen stagniert, sie liegt bei 45.

Im Landkreis Hameln-Pyrmont sind aktuell 241 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert, das sind 24 als am Tag zuvor. Der Inzidenzwert stieg entsprechend hoch auf 80,1. Aber auch in Hameln-Pyrmont erhöhte sich zum Glück die Zahl der Verstorbenen nicht, es sind seit Beginn der Pandemie 76 Personen.

Im Kreis Höxter waren bis zum 9. März 3.946 laborbestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst (zwei mehr als am Vortag). Davon gelten 109 Personen als aktiv infiziert (acht Personen weniger als am Vortag). Drei weitere Personen aus dem Kreis Höxter, die positiv getestet waren, sind verstorben. Damit sind seit Beginn der Pandemie 130 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben. Die Anzahl der COVID-19-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner betrug für den Kreis Höxter laut Robert-Koch-Institut am Dienstag 39,215 (Stand: 0 Uhr). (rei)