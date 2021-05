Alle Landkreise im Weserbergland mit einer Inzidenz unter 50

Kreis Holzminden. 38,5 ist die Inzidenz, die das Robert Koch-Institut am Mittwoch, 26. Mai, für den Kreis Holzminden vermeldet. Der Wert bleibt weiterhin unter der 50er Grenze, wodurch ab sofort die Maßgaben der Corona-Verordnung und der neuen Allgemeinverfügung des Landkreises Holzminden wirksam werden. In vielen Einrichtungen des Einzelhandels entfällt die Pflicht zur Testung. Die allgemeinen Abstandsregeln und die Hygienekonzepte bleiben weiterhin verpflichtend. Auch in den Nachbarkreisen Holzmindens setzt sich die positive Tendenz fort. Die Kreise Northeim und Höxter unterschreiten ebenfalls die 50er Grenze. In Northeim liegt die Inzidenz bei 46,1, im Kreis Höxter bei 49,2. Im Kreis Hameln-Pyrmont wird der wert mit 24,9 angegeben.