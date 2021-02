„Alles sicher, Tag und Nacht“ – Die Sicherheit im Impfzentrum Holzminden

Holzminden. Im vierten und letzten Teil der TAH-Serie „Wir im Impfzentrum“ geht es um die Sicherheit des Impfzentrums in der Holzmindener Bülte. Denn schließlich ist der Stoff, der dort verimpft wird, derzeit wertvoller als Gold. Und das könnte Begehrlichkeiten wecken. „Wir haben unseren eigenen Sicherheitsdienst“, erklärt Anja Mundhenke, „Die leisten sehr gute Arbeit, wir sind froh, dass sie bei uns sind“, lobte die Leiterin des Impfzentrums. 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche, also rund um die Uhr ist der Sicherheitsdienst „First Class Security Hameln (FCSH)“ vor Ort. (fhm)

