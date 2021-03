Altenbeken - Paderborn: Bauarbeiten machen Umstieg erforderlich

Höxter. Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB Netz AG) kann die NordWestBahn ihren Fahrgästen am 9. März 2021 auf der Linie RB 84 „Egge-Bahn“ einige Zugleistungen nicht nach dem gewohnten Regelfahrplan anbieten. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Paderborn Hauptbahnhof (Hbf) und Altenbeken wird für die betroffenen Zugverbindungen ein Umstieg erforderlich.

Am 9. März 2021 sind einige Zugverbindungen von Paderborn Hbf bis Altenbeken betroffen. Fahrgäste, die in Paderborn Hbf einsteigen, werden gebeten die Linien RE 11 und RB 89 zu nutzen. Die Zugverbindungen der Linien RE 11 und RB 89 fahren ab Paderborn um 5:43 und 6:42 Uhr und somit zehn beziehungsweise 24 Minuten früher als die Abfahrt der jeweils regulären Zugverbindung der Linie RB 84. Die Ankunft in Altenbeken erfolgt um 5:54 Uhr und 6:53 Uhr und somit zwölf beziehungsweise 26 Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindungen. Um 6:07 Uhr, 6:21 Uhr und 7:07 Uhr besteht in Altenbeken Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RB 84 in Richtung Kreiensen.

Am 9. März 2021 sind einige Zugverbindungen von Altenbeken bis Paderborn Hbf betroffen. Fahrgäste, die bis Paderborn Hbf fahren möchten, nutzen bitte ab Altenbeken die Zugverbindung der Linie RE 11, mit der Abfahrtszeit um 5:59 Uhr (sieben Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung der Linie RB 84). Paderborn Hbf wird um 6:10 Uhr erreicht und somit fünf Minuten später als mit der regulären Zugverbindung der RB 84. Darüber hinaus kann es aufgrund der Bauarbeiten bei der Zugverbindung der Linie RB 84 mit der regulären Abfahrtszeit um 6:52 Uhr ab Altenbeken zu späteren Ankunfts- und Abfahrtszeiten bis zu 15 Minuten kommen.