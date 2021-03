Alter BI-Vorstand ist neuer Arbeitskreis der BI Bördeland

Würgassen. Der Widerstand gegen die Pläne der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) in Würgassen ein Zwischenlager für radioaktiven Abfall zu bauen, wird größer. Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Bördeland & Diemeltal“ aus dem Süden des Kreises Höxter schaut jetzt in Richtung Hessen und Niedersachsen, um sich in die Phalanx gegen das geplante Zwischenlager einzureihen. Dafür hat die BI einen eigenen Arbeitskreis gegründet, dem bekannte Gesichter aus dem Würgassen-Widerstand angehören. Edith Götz, Professor Dr. Dr. Martin Hörning, Hubertus Hartmann und Heinrich Wenisch sind Gründungsmitglieder der BI „Atomfreies 3-Ländereck“ und waren bis vor wenigen Tagen Vorstandsmitglieder der Bürgerinitiative. Bei den kürzlich abgehaltenen Wahlen hatten sie nicht mehr kandidiert. Josef Jacobi und Rainer Mues, geschäftsführende Vorstandsmitglieder der BI „Lebenswertes Bördeland & Diemeltal“, stellten bei einem Termin an der Burg Herstelle den neuen BI-Arbeitskreis vor und erklärten die neue Zielrichtung der Bürgerinitiative. „Die Pläne für Würgassen gehen auch uns in Warburg, Willebadessen und Borgentreich was an“, betonten Jacobi und Mues. Die Region sei nicht gefragt worden. „Die Region lässt das nicht mit sich machen“, so Josef Jacobi.

