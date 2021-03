Am 8. März der 100. Geburtstag, am 18. März geimpft

Holzminden. „Das war ja nur ein kleiner Pieks“, freute sich Tekla Heer am Donnerstagnachmittag. Die Holzmindenerin bekam im Impfzentrum Holzminden ihre erste Impfung. „Ein zweites schönes Ereignis innerhalb weniger Tage“, wie sie feststellte. Denn erst zehn Tage zuvor wurde sie 100 Jahre alt. Damit dürfte sie den Altersrekord im Holzmindener Impfzentrum aufgestellt haben. Tekla Heer lebt in der Senioren Wohngemeinschaft Am Forstgarten und nahm mit großer Freude zur Kenntnis, dass jetzt endlich der Impftermin war. Ihr zweiter Termin ist am 29. März, dann auch wieder mit Biontech und wieder im Holzmindener Impfzentrum. Begleitet wurde Tekla Heer von Carmen Haas vom Pflegedienst de Boer. Die Mitarbeiter des Impfzentrums nahmen die 100-Jährige sehr freundlich in Empfang und unterstützen engagiert beim Durchlaufen der „Impfstrecke“ – wie alle anderen Impflinge. „die sind alle hier sehr nett und sehr freundlich“, lobte Tekla Heer das Team des Impfzentrums. Neu im Impfzentrum ist übrigens seit Donnerstag ein beheizbares Zelt als Warteraum vor dem Eingang. (fhm)