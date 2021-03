Am Wochenende wird in Delligsen geimpft

Delligsen. Die Vorbereitungen für die Impfaktion am kommenden Wochenende im Flecken Delligsen laufen derzeit auf Hochtouren. Als Impflokal wurde die Oberschule festgelegt. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Begehung der Gemeindeverwaltung mit dem Landkreis am Anfang der Woche.

In dem Gebäude an der Schulstraße, das im Erdgeschoss barrierefrei ist, werden zwei Impfstraßen aufgebaut, die im Parallelbetrieb 30 Personen pro Stunde versorgen können. Die erste Impfung ist für Sonnabend um 8.30 Uhr eingeplant und die letzten Termine stehen am Sonntag um 17 Uhr an.

