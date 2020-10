Ameos eröffnet Psychiatrische Tagesklinik in Holzminden

Holzminden. Mit einem kleinen, aber würdigenden Empfang feierte das Ameos Klinikum Holzminden die Neueröffnung der Psychiatrischen Tagesklinik in der Sollingstraße. Pandemiebedingt hielt das Ameos-Team um Krankenhausdirektor Hoger Stürmann die Gästeliste kleiner als ursprünglich geplant und lud Mitarbeiter, Ärzte und Netzwerkpartner aus dem psychiatrischen Bereich in mehreren Etappen zu einem Rundgang durch den Anbau, in dem die neue Tagesklinik untergebracht ist. (beb)

