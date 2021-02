An der Grundschule Eschershausen fällt am Montag die Schule aus

An der Grundschule Eschershausen findet am Montag kein Unterricht statt.

Eschershausen. Wie die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf mitteilt, fällt am Montag, 15. Februar, an der Grundschule Eschershausen (nicht Schulzentrum) komplett die

Schule aus. Eltern werden gebeten, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken. Aufgrund der niedrigen Temperaturen in den Klassenräumen ist ein Unterricht nicht möglich. Es wird aber davon ausgegangen, dass ab Dienstag, 16. Februar, ein Schulbetrieb entsprechend der aktuell gültigen Regelungen wieder möglich sein sollte. (r)