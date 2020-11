An Holzmindens Kitas wird gebaut ­- Und wie sieht es mit der Betreuungslage aus?

Holzminden. Laut einer Untersuchung fehlen in Niedersachen rund 32.000 Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren, deutschlandweit sind es über 340.000 Plätze, die Lücke zwischen Angebot und tatsächlichem Bedarf sei in den vergangenen Jahren sogar gewachsen. Dass dies für die Stadt Holzminden nicht gilt, machte Matthias Moersener, Leiter des Amtes für Jugend und Familie, auf Nachfrage des TAH deutlich. „Die Stadt Holzminden hat ihre Hausaufgaben in Sachen Kinderbetreuung bestens erledigt“, so sein Fazit. Bei den Krippenplätzen, also der Betreuung von Kindern unter drei Jahren, erreicht die Stadt Holzminden eine Betreuungsquote von rund 45 Prozent. In Niedersachen liegt diese im Vergleich derzeit bei knapp 33 Prozent. Dennoch wird zurzeit und im nächsten Jahr an Holzmindener Kitas an- und umgebaut. (spe)

