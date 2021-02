Angeklagter Sohn spricht von natürlichem Tod

Marienmünster/Paderborn. Seine Mutter lag tot in der Badewanne. Aber hat der 54 Jahre alte Mann aus Kollerbeck die Seniorin absichtlich dort ertrinken lassen? Die Frage beschäftigt das Schwurgericht Paderborn sei vergangener Woche. Und die Antwort könnte lauten: Nein. Wie berichtet, ist der Kollerbecker des Totschlags angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass der 54-Jährige seine Mutter absichtlich hat umkommen lassen: Er habe die pflegebedürftige 79-Jährige mit einem Badewannenlift in die Wanne gehoben und dort alleine gelassen, so dass sie unterging und ertrank. Der Angeklagte selbst schildert den Vorfall vor dem Schwurgericht anders: Er habe an jenem 11. August am frühen Morgen seine schwer kranke Mutter tot in ihrem Bett gefunden, verschmutzt von Körperausscheidungen. Um die Leiche zu waschen, habe er sie mit einem Rollator ins Bad gefahren und dort in die Wanne gesetzt – beim Abduschen müsse auch Wasser in den Mund der Toten gelangt sein. Das Herausheben habe er nicht mehr bewerkstelligt: „Ich konnte nicht mehr.“ Deshalb habe er dann den Rettungsdienst gerufen. (up)

Mehr lesen Sie im TAH vom 18.02.2021