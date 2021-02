Anhänger stellt sich quer in den Gegenverkehr

Albaxen. Großer Blechschaden, aber zum Glück nur eine leicht verletzte Person – das war das Fazit eines Unfalls am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr auf der B64 zwischen Holzminden und Albaxen. Ein 35-Jähriger aus Gleichen bei Göttingen fuhr in seinem Pkw mit Anhänger von Holzminden in Richtung Höxter. Kurz vor Albaxen geriet er auf den rechten Seitenstreifen, daraufhin schleuderte das Fahrzeug nach links auf die , und der Anhänger stellte sich quer in den Gegenverkehr. Dort konnte eine 53-jährige Autofahrerin nicht mehr ausweichen und prallte mit ihrem Pkw gegen den Anhänger. Sie wurde schließlich vorsorglich ins Höxteraner Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es zum Glück nicht. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße auf der Fahrbahnseite von Albaxen nach Holzminden gesperrt werden.