Anwohner in Boffzen kritisieren geplante Photovoltaikanlage im Rehbusch

Boffzen. Am Donnerstag, 27. Mai, entscheidet der Gemeinderat Boffzen darüber, ob man grundsätzlich für den Bau einer Photovoltaikanlage in Boffzen ist oder nicht. Die R. Becker GbR hat bei der Gemeinde Boffzen eine Bauvoranfrage für eine Photovoltaikanlage gestellt, die auf einer 30.000 Quadratmeter großen Fläche im Rehbusch entstehen soll, direkt an einem Wohngebiet und neben einem Landschaftsschutzgebiet. Erstmals war über dieses Vorhaben im Dezember 2019 im Verwaltungsausschuss beraten worden. Nachdem durch Corona Verzögerungen entstanden, wurde das Thema nochmals im November des vergangenen Jahres diskutiert. Damals wurde beschlossen, zu diesem Thema eine öffentliche Anliegerinformation durchzuführen. (fhm)

