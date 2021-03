Apothekerverband warnt vor Telefonbetrügern

Hannover. Der Landesapothekerverband Niedersachsen e.V. (LAV) warnt erneut vor Telefonbetrügern, die sich als „Apothekerverband“ ausgeben. Die Telefonbetrüger setzen dieses Mal auf den Verkauf von Tabletten und Apothekengutscheine. Mehrere Privatpersonen erhielten im Namen eines „Apothekerverbandes“ einen Anruf mit unterdrückter Nummer oder einer sogenannten 0800-Nummer. Die Anrufer boten telefonisch den Privatpersonen Tabletten zum Kauf an oder fragten nach, ob der Apothekerverband sich bei ihnen gemeldet und sie einen Apothekengutschein in Wert von 39,90 Euro bereits erhalten hätten. Zudem fragten die Anrufer gezielt nach den Kontaktdaten der Privatpersonen.

„Bei diesen Anrufen handelt es sich nicht um Anrufe des Landesapothekerverbandes Niedersachsen e.V.“, warnt der LAV. „Der LAV ist eine politische und wirtschaftliche Interessenvertretung der Apothekeninhaberinnen und -inhaber in Niedersachsen und ist in erster Linie für seine Mitglieder Ansprechpartner. Der LAV wendet sich weder an Patienten, um ihre Kontaktdaten zu erfragen noch bietet er Apothekengutscheine an. Wir raten deshalb Patienten dringend davon ab, persönliche Daten den Anrufern preiszugeben oder gar Angebote zum käuflichen Erwerb anzunehmen!“

Der LAV hat rechtliche Schritte eingeleitet und Anzeige erstattet.

Dass Telefonbetrüger sich als „Apothekerverband“ ausgeben ist leider kein Einzelfall. Bereits im vergangenen Jahr warnte der LAV mehrmals vor Telefonbetrügern, die sich als „Apothekerverband“ ausgaben und bat um Mithilfe, damit rechtliche Schritte gegen die Telefonbetrüger eingeleitet werden können. Privatpersonen hatten ebenfalls Anrufe „im Auftrage des Apothekerverbandes“ mit einer Telefonnummer beginnend mit den Ziffern 0800 erhalten und Präparate zum Kauf angeboten sowie Fragen zu ihrer Gesundheit gestellt bekommen.

Privatpersonen in Niedersachsen, die solche Art von Anrufen erhalten, bittet der LAV um Mithilfe. Sie werden gebeten, sich sämtliche Informationen zu notieren, welche eine Identifikation des Täters ermöglichen und diese dem LAV mitzuteilen. Auf diese Weise kann der LAV weitere rechtliche Schritte gegen die Telefonbetrüger einleiten.

Der Landesapothekerverband Niedersachsen (LAV) e.V. vertritt die berufspolitischen und wirtschaftlichen Interessen der niedersächsischen Apothekeninhaberinnen und Apothekeninhaber in der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik, den Partnern im Gesundheitswesen und den Medien. Dem Verband sind rund 1.800 niedersächsische Apotheken angeschlossen.