Appell des Tierschutzvereins Holzminden: Rettet die Rehkitze

Holzminden. Jens-Uwe Müller, Vorsitzender des Tierschutzvereins Holzminden, richtet einen dringenden Appell an Landwirtschaft und Öffentlichkeit: „Rettet die Rehkitze“, bittet der Vorsitzende der Holzmindener Tierschützer. An seiner Seite ist das Technische Hilfswerk Holzminden (THW), das diesen Aufruf tatkräftig unterstützen will. Jedes Jahr, um diese Zeit, so Müller, treibe Tierfreunde und -schützer die Sorge um die Rehkitze, die in den Wiesen und Weiden liegen und sich vor den natürlichen Fressfeinden ducken und tarnen. Der Regen und die Sonne haben die Wiesen explodieren lassen, so dass die Land- und Pferdewirte damit beginnen, ihre Wiesen zu mähen und zu häckseln. Es ist wichtig, dass Landwirte, Wiesen- und Weidebewirtschafter vorher die Wiesen absuchen. „Leider sterben jedes Jahr viel zu viele Rehkitze bei Mäh- und Häckselarbeiten“, sagt der Vorsitzende und bittet dringend um Unterstützung. „Die Wiesen müssen unbedingt vorher abgesucht werden“, bittet Jens-Uwe Müller. Das THW in Holzminden unterstützt den Aufruf Müllers und stellt seine Drohne und Wärmebildkamera zur Verfügung, die von den Landwirten angefordert werden kann. Das THW möchte so zur Rettung vieler Rehkitze beitragen, so Zugführer Sven Möller vom THW. (fhm)

