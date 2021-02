Arbeit und Dialog: Weil kommt nach Holzminden!

Kreis Holzminden. Stephan Weil kommt nach Holzminden. Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Arbeit und Dialog“ möchte der niedersächsische Ministerpräsident am Donnerstag, 11. März, die Arbeit des Gesundheitsamtes im Landkreis Holzminden genauer kennenlernen und in verschiedene Bereiche der konkreten alltäglichen Pandemiebekämpfung hier vor Ort hineinblicken. Wie bei der Veranstaltungsreihe üblich, haben alle Bürger des Landkreises dabei auch Gelegenheit, in den Dialog mit dem Ministerpräsidenten zu treten. Aufgrund der Pandemie ist das jedoch nur digital möglich.

