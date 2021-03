Arbeiten am Abwasserkanal im Holzmindener Himbeerbusch

Holzminden. Im Auftrag der Stadtwerke Holzminden führt die Negenborner Baugesellschaft im Holzmindener Himmbeerbusch derzeit eine Baumaßnahme am Abwasserkanal durch. „Ein historischer Abwassersammler ist dringend sanierungsbedürftig. In diesem Zuge werden die Abwasserverläufe zwischen Himbeerbusch und Holunderbusch neu geordnet. Auch Hausanschlüsse zwischen Hauptkanal und privatem Grundstück müssen in diesem Zuge erneuert werden“, teilt Jan Christoph, Vorstand Stadtwerke Holzminden – Kommunalwirtschaft AöR, auf Anfrage des TAH mit. Die Maßnahme hat im Holunderbusch begonnen und wird nun im Himbeerbusch fortgeführt. Seit Montag ist deshalb der Himbeerbusch zwischen Haselweg und dem Wendehammer am Ende der Straße voll gesperrt. Die Anlieger werden um Verständnis für die Einschränkungen während der Baumaßnahme gebeten. Sie können ihre Grundstücke mit Fahrzeugen nur nach Feierabend und am Wochenende erreichen. Die Zuwegung für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr sei allerdings stets sichergestellt, so Jan Christoph. Im Sommer soll die Baumaßnahme abgeschlossen werden. (spe)