Arbeiten schneller als erwartet – Vollsperrung Negenborn wird aufgehoben

Negenborn. Ab Freitag, 19. März wird im Laufe des Tages der Verkehr auf der Bundesstraße 64 zwischen Eschershausen und Holzminden wieder freigegeben. Hier fanden im Bereich von Negenborn Montagearbeiten zur Herstellung des Traggerüst für die Brücke über das Hooptal statt. Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln mit.

In den vergangen zwei Wochen wurde auf der Brückenbaustelle in Negenborn das Trag- und Schalgerüst im Bereich der B 64 komplettiert. Für die Montagearbeiten waren zunächst drei Wochen geplant gewesen. Durch eine gute Bauvorbereitung und reibungslose Abläufe konnte die Montage der sehr wichtigen Hilfskonstruktion eine Woche schneller abgeschlossen werden, als gedacht. Die Arbeiten liegen trotz der winterlichen Unterbrechungen gut im Zeitplan.

In den folgenden Wochen wird nun die Schalung komplettiert und der Bewehrungsstahl sowie die Spannlitzen für den Spannbeton verlegt. Voraussichtlich im Mai erfolgt mit der Betonage des Überbaus der wichtigste Teil der gesamten Brückenbaumaßnahme. Bis dahin wird der Verkehr wieder einspurig, mit Baustellenampelregelung am Arbeitsbereich vorbeigeführt.

Zu verkehrsstarken Zeiten, kann es daher weiterhin zu Behinderungen in diesem Abschnitt der Bundesstraße 64 kommen. Da der Baustellenbereich in Fahrtrichtung Holzminden in einer Gefällstrecke und im Kurvenbereich liegt, bittet die Landesbehörde um erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer.