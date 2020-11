Arbeitskreis Sternenkinder Höxter: Trauer braucht Raum

Höxter. „Ich habe eine 80-jährige Frau gesehen, die um ihr Kind geweint hat, das vor 60 Jahren tot zur Welt kam. Der Schmerz sitzt tief,“ erzählt Cécile Droste, Psychologin und Coach. Sie gehört zum Arbeitskreis Sternenkinder, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, auf die Situation von Familien nach Fehl- oder Totgeburten aufmerksam zu machen – und Hilfsangebote zu schaffen. „Leider gibt es in der Gesellschaft und oft auch in den eigenen Familien wenig Raum für Trauer um diese Kinder, die häufig gar nicht geboren und gesehen werden“, meint Pastorin Friedhilde Lichtenborg, Seelsorgerin am Klinikum Weser-Egge, die den Facharbeitskreis leitet. Die Gruppe besteht aus Trauerbegleiterinnen, betroffenen Müttern, Palliativpflege-Fachkräften, Psychologinnen, Theologinnen und Seelsorgerinnen. Sie alle bieten Unterstützung für die aktuelle Krisensituation und die „Zeit danach“ an, damit sich die Trauer ihren Weg bahnen kann. Es ist wichtig, den Schmerz zuzulassen und der Trauer ihren Raum zu geben – so früh wie möglich, ist sich der Arbeitskreis einig.

