Auch der Landkreis Holzminden profitiert von der Förderung des ÖPNV

Kreis Holzminden. In diesem Jahr beteiligt sich das Land Niedersachsen mit einem Rekordvolumen von rund 157 Millionen Euro an insgesamt 324 Projekten zum Ausbau und zur Verbesserung des ÖPNV im ganzen Land. Die Corona-Pandemie trifft den ÖPNV nämlich landesweit mit Fahrgastrückgängen um bis zu 80 Prozent. Die Landesregierung ermöglicht mit dem ÖPNV-Jahresförderprogramm 2021 Investitionen von insgesamt rund 319 Millionen Euro in ganz Niedersachsen in allen Bereichen des ÖPNV. Auch der Landkreis Holzminden profitiert von dieser breiten Investition gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Darauf weisen die beiden Landtagsabgeordneten Sabine Tippelt (SPD) und Uwe Schünemann (CDU) in zwei Pressemitteilungen hin.

Uwe Schünemann listet auf: Der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen erhält 265.072 Euro für die Grunderneuerung und den Neubau von acht Bushaltestellen unter anderem in Delligsen, Kaierde und Hohenbüchen. Weitere 276.411 Euro sind für Bushaltestellen in Stadtoldendorf, Lenne, Heinade, Merxhausen und Hellental bestimmt. In Mühlenberg, Fohlenplacken, Silberborn, Boffzen und Fürstenberg sind 344.839 Euro vorgesehen. Auch in Bevern, Warbsen, Reileifzen und Holzminden können acht Bushaltestellen teilweise neu errichtet oder saniert werden. Dafür stehen 268.459 Euro zur Verfügung. Letztendlich profitieren auch Heinsen, Polle, Pegestorf, Rühle und Döme von diesem Programm mit insgesamt 265.396 Euro. Immerhin würden dadurch 75 Prozent der Investitionskosten gefördert, so der Abgeordnete.

