Auch die Sportler im Kreis Holzminden profitieren von der Lockerung der Corona-Verordnung

Kreis Holzminden. Auf Basis des in der Bund-Länder-Konferenz am 3. März beschlossenen Stufenplans wird die Niedersächsische Corona-Verordnung angepasst. In kleinen Schritten treten Lockerungen in Kraft, die stark von den Inzidenzzahlen abhängig sind. Betroffen davon ist auch der Sport, der – bei günstigem Infektionsverlauf – Schritt für Schritt in einen Trainings- beziehungsweise Alltagsmodus zurückwechselt. Ab Montag, 8. März, ist bei einer Inzidenzzahl von unter 50 im Landkreis Holzminden wieder Außensport mit maximal zehn Personen kontaktfrei möglich. Sollte die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegen, ist nur Individualsport im Außenbereich mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten beziehungsweise mit 20 Kindern möglich. (ue)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 06.01.21