Auch Mittwoch kein Präsenzunterricht im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Auch am Mittwoch fällt für die Grundschüler und die Schüler der Abschlussklassen, die im Szenario B in der Schule unterrichtet werden, der Präsenzunterricht wetterbedingt aus. Es wird, so der Landkreis Holzminden, auch keine Notbetreuung in den Schulen angeboten. Der Onlineunterricht findet statt. (bs)