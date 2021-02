Auf dem Projektgrundstück „Sensoria“ haben archäologische Voruntersuchungen begonnen

Holzminden. Am Dienstag haben in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege, Hannover, die archäologischen Voruntersuchungen auf dem Projektgrundstück „Sensoria“ an der Oberen Straße begonnen. Mit den verpflichtenden Untersuchungen ist das Büro AAB Archäologie aus Berlin beauftragt. Das Büro AAB wird durch das Bauunternehmen E. Hoffmann unterstützt, wie Stadtbaudirektor Jens-Martin Wolff auf Nachfrage des TAH mitteilt. „Zurzeit werden eine fachgerecht Grabung bis auf den gewachsenen Boden durchgeführt und die dabei gewonnenen Ergebnisse dokumentiert. Die Dauer der Arbeiten kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden und ist abhängig von den tatsächlichen Verhältnissen sowie möglichen Funden auf dieser stadtgeschichtlich bedeutsamen Fläche“, so Wolff. So schnell wie möglich soll danach auf diesem Grundstück die Erlebniswelt „Sensoria Düfte & Aromen Holzminden“ gebaut werden. (spe)