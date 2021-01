Auf der (erfolglosen) Jagd nach einem Impftermin – Ein Selbsterfahrungsbericht

Holzminden. Punkt 8 Uhr wird die Homepage freigeschaltet. Vorher war hier auf impfportal-niedersachsen.de nichts auszurichten. Und ich weiß: Wenn nicht ohnehin sofort alles zusammenbricht, ist Durchkommen reine Glückssache. Deshalb versuche ich es parallel auf zweierlei Weise: Über das Notebook auf der Internetseite voran- und per Telefon über die Hotline 0800/9988665 durchzukommen – mal mit dem Handy, mal über Festnetz. Ich trage also zur Überlastung dieses filigranen Systems gleich doppelt bei. Und ganz sicher bin ich nicht der Einzige, der diese Taktik gewählt hat. Es wird die erwartet zähe Angelegenheit, die mich Minute für Minute mehr nervt, meinen Puls in die Höhe treibt und irgendwann in Wut umschlägt. Nach zwei Stunden habe ich, immer verzweifelter, vieles versucht, aber nichts erreicht, nur die Schnauze gestrichen voll. Ich versuche an diesem Donnerstagmorgen, für meinen 80-jährigen Vater (ohne Internetzugang) einen Impftermin zu vereinbaren. Vielleicht klappt es ja mit etwas Glück, hoffe ich. Aber Glück haben an diesem Tag andere. (spe)

