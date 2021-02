Auf Schnee und verschneite Straßen im Kreis Holzminden vorbereitet

Holzminden. Wenn ganz früh am Morgen die meisten Bürger noch schlafen, sind die Mitarbeiter der Stadtwerke Holzminden schon unterwegs. Das 25-köpfige Team von Günter Struck, Leiter des Baubetriebshofes der Stadtwerke Holzminden – Kommunalwirtschaft AöR – ist auch an diesem Winter-Wochenende in Bereitschaft. Und sie sind auf die vorhergesagten Schneemassen eingegestellt, auf verschneite Straßen vorbereitet. Ab 6 Uhr, bei Bedarf auch noch früher, rücken die Mitarbeiter des Baubetriebshofes aus. „Unterstützt werden sie von Mitarbeitern der Abwasserbeseitigung – alle Sparten der Anstalt des öffentlichen Rechts arbeiten Hand in Hand zusammen“, erklärt Jan Christoph, Vorstand der Stadtwerke AöR, auf Anfrage des TAH. Mit zwölf Fahrzeugen, vom kleinen Trecker bis zum großen LKW, wird maschinell geräumt und gestreut.

„Gut gerüstet“ sieht sich auch die Straßenmeisterei Stadtoldendorf, wie deren Leiter Jürgen Twele auf Nachfrage des TAH erklärt. Die Straßenmeisterei Stadtoldendorf versucht im Winter, 207 Kilometer Kreisstraßen befahrbar zu halten. (spe)