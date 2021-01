Aufruf vor Auto-Demo an die Teilnehmer: „Nicht die Leute anpöbeln“

Start der Auto-Demo am Parkplatz Steinbreite. Foto: fhm

Holzminden. Startpunkt einer Autodemo in Holzminden war am Sonnabend, 30. Januar, der Parkplatz Steinbreite. 20 Fahrzeuge starteten dort zu einer angemeldeten Demonstrationsfahrt gegen die Corona-Maßnahmen durch Holzminden. Begleitet wurde der Auto-Korso von der Holzmindener Polizei und dem Ordnungsamt. Vor Beginn der Demonstration hatte einer der Organisatoren der Demo auf dem Parkplatz die Teilnehmer in die Strecke der Demo eingewiesen und dazu aufgerufen, sich vernünftig zu verhalten. „Nicht die Leute anpöbeln“, sagte er. Nach Auskunft der Polizei verlief die knapp eineinhalbstündige Demo-Fahrt ohne Zwischenfälle. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 01.02.2021.