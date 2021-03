Ausbau der Kreisstraße 24 in Breitenkamp beginnt

Breitenkamp. Die Straßenmeisterei des Landkreises Holzminden saniert, sofern es die Witterung zulässt, bereits ab kommender Woche die Kreisstraße 24 in Breitenkamp. Dabei sollen sowohl die Straßendecke als auch der Regenwasserkanal in der Straße einschließlich der Zuleitungen zu den Grundstücken erneuert werden. Abhängig von den jeweiligen Baufortschritten und nicht zuletzt auch den Wetterbedingungen kann die Arbeit an der rund 610 Meter langen Strecke zwischen sechs und acht Monaten in Anspruch nehmen. Die Baumaßnahme wird in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Weserbergland/Ithbörde vorgenommen.

