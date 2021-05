Ausgebucht: Über Pfingsten geht nichts mehr

Kreis Holzminden. Urlaub in Deutschland – auf dem Campingplatz mit dem Wohnwagen oder dem Wohnmobil, ist angesagt. Mit dem Abflauen der dritten Corona-Welle und zunehmenden Lockerungen sehnen sich die Menschen nach Urlaub und Entspannung am Meer oder in den Bergen. Christi Himmelfahrt und die Pfingsttage sind traditionell erste Highlights im Camperleben. So auch im Weserbergland: Auf den Campingplätzen der Region war über das verlängerte Pfingstwochenende kein Stellplatz mehr zu bekommen, viele Campingplatz-Betreiber mussten Interessierten Campern absagen – auch weil derzeit die Anlagen nur zu 60 Prozent belegt werden dürfen. „Die Verkaufszahlen für Wohnmobile und Wohnwagen steigen, die Menschen wollen nicht mehr eingesperrt sein, sie wollen raus und Urlaub machen“, hat Wilfried Wagner, Betreiber des Campingplatzes in Holzminden festgestellt. Er ist die letzten Tage zu nichts gekommen, sein Telefon stand nicht mehr still, auf dem Campingplatz herrschte ein reges Kommen und Gehen. Für Wagner ein durchaus nachvollziehbarer Trend, denn auf einem Campingplatz gäbe es alles und die Gäste könnten bestens die Abstände und Sicherheitsregeln einhalten. Schade findet Wagner, dass jedes Bundesland andere Regeln habe, und es in Niedersachsen derzeit nur möglich sei, 60 Prozent der Plätze zu vergeben. „Wir hätten viel, viel mehr Gäste aufnehmen können und mussten vielen Wochenend-Touristen absagen“, berichtet der Campinplatz-Betreiber. Zudem sei die Bürokratie gewaltig. Anreisende müssen einen negativen Corona-Test mitbringen und diesen spätestens nach 72 Stunden erneuern. (ue)

