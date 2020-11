Außergewöhnliches Picknick in außergewöhnlicher Zeit

Köterberg. Ein gleichermaßen unverhofftes wie kurioses Bild offenbarte sich der Hobbyfotografin Annette Mokross am Wochenende bei ihrem Aufenthalt auf dem Köterberg. Pünktlich zum Sonnenuntergang hielten sich allerhand Leute auf dem Berg auf, um bei klarer Sicht die Aussicht zu genießen. Ein Pärchen hatte sich dazu etwas ganz Besonderes einfallen lassen, das alle Vorbeikommenden schmunzeln ließ, wie Mokross berichtet. Die beiden Fremden waren mit Tisch und Stühlen angerückt und hatten es sich mindestens so bequem gemacht, wie auf der heimischen Terrasse. Mit kleinen Köstlichkeiten, Wein und Warmhaltedecken ließen sie es sich sichtlich gut gehen. Und um der ohnehin schon außergewöhnlichen Atmosphäre noch ein Quäntchen Romantik hinzuzufügen, hatten sie es nicht versäumt, auch ihren tischhohen Kerzenständer mitzubringen, auf dem lange, rote Kerzen brannten. Mokross hat diese besondere Szenerie mit der Kamera eingefangen und das Foto zur Veröffentlichung an die Redaktion gesandt. Für sich hat die Fotografin ein Fazit aus dem Anblick gezogen, das sie mit den TAH-Lesern teilen möchte. Sie fragt rhetorisch: „Es könnte uns allen hier in Deutschland auch irgendwo schlechter gehen, oder?“ Die Redaktion freut sich, bedacht worden zu sein, und dankt für die Aufnahme! (beb)