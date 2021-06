Auszubildende lernen künftig mit AR-Brillen

Holzminden. Schwere Arbeit, die sich leicht erlernen lässt.Ein Traum für jeden Ausbilder, und Hilfe für jeden Auszubildenden. Das wird wahr mit dem neuen digitalen Lernszenario, das am Dienstagmorgen im Autohaus Beineke in Holzminden vorgestellt wird. Es gehört zum Innovativsten, was derzeit in der Ausbildungsunterstützung geboten werden kann. Dabei fühlt sich so an, als würde man mit der VR-Brille am heimischen Computer spielen. Ein Spiel ist es sicherlich nicht, aber die jungen Auszubildenden, die noch nie damit zu tun hatten, kommen damit spielerisch klar. Professor. Dr. Alexandra Engel, Leiterin des Zukunftszentrums Holzminden-Höxter stellt zusammen mit Laurent Matthies von der Göttinger HAWK-Fakultät Ingenieurwissenschaften, Andreas Hölzchen von der Georg-von-Langen-Schule, Michael Talke und Thomas Beineke von Kfz-Handwerk das Projekt AchsAR vor, das virtuelles Arbeiten an einer Nutzfahrzeugachse möglich macht. Mit einer AR-Brille (Augmented Reality) können Auszubildende der Berufsbildenden Schulen Holzminden für Nutzfahrzeugtechnik künftig die körperlich schwere und zunehmend anspruchsvollere Arbeit virtuell einüben. (fhm)

