Autohaus Siebrecht feiert 100-jähriges Bestehen

Beeindruckend: So sieht das Firmengelände des Autohauses Siebrecht in Uslar im Jubiläumsjahr 2021 aus. Fots: Autohaus Siebrecht

Holzminden/Uslar. Seit 100 Jahren existiert das Familienunternehmen Siebrecht nun schon, vor genau 95 Jahren wurde der Vertrag mit der Adam Opel AG geschlossen. Seither ging es stetig aufwärts mit dem Autohaus Siebrecht, wurden neue Standorte errichtet, kamen weitere Automarken hinzu. Bei so viel Tradition und Power, so viel Innovation und Erfolg lässt sich das Siebrecht-Team natürlich durch Corona nicht ausbremsen. Die 100 Jahre werden gefeiert! Und zwar mit zahlreichen ganz verschiedenen Events. Die großen Highlights müssen natürlich bis zum Ende des Lockdowns auf sich warten lassen, sind aber schon in der Vorbereitung.

Mehr lesen Sie im TAH am 29. Januar 2021