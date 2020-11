AWH Holzminden: Die Öffnungszeiten über die Feiertage

Kreis Holzminden. Das Entsorgungszentrum in Holzminden und der Wertstoffsammelplatz in Bodenwerder sind am Donnerstag, 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, am 31. Dezember (Silvester), am 1. Januar (Neujahr) sowie am Sonnabend, 2. Januar, geschlossen. Die Bauabfalldeponie Delligsen/Grünenplan mit Wertstoffsammelplatz ist vom 21. Dezember bis einschließlich 2. Januar geschlossen. Die Wertstoffsammelplätze (mit Ausnahme von Bodenwerder) sind von Dezember bis Februar wie folgt geöffnet: Bevern, Boffzen, Stadtoldendorf, Polle und Eschershausen sonnabends von 9 bis 12 Uhr (nicht am 2. Januar). Witterungsbedingte Schließungen der Anlagen sind im Winterhalbjahr kurzfristig möglich. In dringenden Fällen sind zusätzliche Öffnungszeiten auf der Deponie Delligsen nach telefonischer Absprache, Telefon 05531/707151, möglich.