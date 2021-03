B 497 zwischen Schönhagen und Neuhaus voll gesperrt

Neuhaus. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Gandersheim plant, ab dem 22. März bis Mitte April die Fahrbahndecke der B 497 zwischen Schönhagen und Neuhaus zu erneuern. Die Bauarbeiten werden rund vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim mit.

Von Montag, 22. März, bis Freitag, 16. April, wird die Bundesstraße voll gesperrt. Die Umleitung führt von Schönhagen über die Bundesstraße 241 nach Lauenförde, über die Landesstraße 550 nach Boffzen, über die Landesstraße 549 nach Neuhaus und umgekehrt.

Die Bauarbeiten erfolgen in drei Bauphasen und können nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. In der ersten Bauphase ab dem 22. März bis zum Beginn der Osterferien wird der Asphalt gefräst und Frostschäden beseitigt. In dieser Zeit erhalten Busse des öffentlichen Nahverkehrs für die Durchfahrt eine Sondergenehmigung. Damit ist der Schülertransport weiterhin sichergestellt.

Ab Freitag, 26. März, spät nachmittags bis zum Ende der Osterferien ist keine durchgängige Nutzung der Buslinie 510 zwischen Holzminden und Uslar sowie in Gegenrichtung möglich. Die Linie 510 verkehrt somit nur auf den Teilabschnitten Holzminden bis Neuhaus sowie Schönhagen bis Uslar und jeweils in Gegenrichtung. Die Straßenbaubehörde bittet, die hierfür die geänderten Fahrpläne der Busunternehmen zu beachten.

Die Baukosten der Maßnahme betragen rund 750.000 Euro und werden vom Bund getragen.

Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen bittet die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.