Banner in Holzminden: „Hier könnte das neue Tierheim entstehen!“

Am Freitagmittag wurden die Banner an der Scheune des Tierschutzvereins am Allernbusch aufgehängt. Foto: spe

Holzminden. Eigentlich war der Verein Tierschutz Holzminden-Höxter auf der Suche nach einem begabten Graffiti-Künstler, der die Scheune an der Kreisstraße 57 mit einem plakativen Motiv und einer weithin sichtbaren Botschaft besprühen sollte. Man habe sich bis nach Berlin umgehört, doch zeitnah niemanden gefunden. So sind aus der Kunst nun zwei große Banner geworden, die eine für alle Vorbeifahrenden klare Botschaft transportieren: „Hier könnte das neue Tierheim entstehen!“ Am Freitagmittag wurden die gesponserten Großbanner aufgehängt. Der konfrontative Konjunktiv „Könnte“ und der treu dreinblickende Hund auf dem Banner thematisieren in Übergröße ein längst zum Politikum gewordenes Dauerthema, dessen Ende noch lange nicht absehbar ist. Die Fronten sind unverändert verhärtet, Zeit vergeht, der Streit soll gerichtlich geklärt werden. Unterdessen ist im Stadtarchiv eine Akte mit einer offenbar eingetragenen Baulast für den Grünstreifen neben der Kreisstraße aufgetaucht. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 20. Februar