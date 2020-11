Barockmusik im Weserrenaissance Schloss Bevern

Das Ensemble Mufafem tritt in Bevern als Duo auf. Foto: Agentur

Bevern. In Corona-Zeiten mussten und müssen viele Veranstaltungen abgesagt werden. Das hat auch der Freundeskreis Schloss Bevern erfahren müssen. Trotzdem hat er die Hoffnung auf baldige Erleichterungen nicht aufgegeben und plant schon für Freitag, 4. Dezember, ein neues, hochinteressantes und in gewisser Weise auch aktuelles Kammerkonzert mit dem Duo Mufafem. Der Titel des Kammermusikkonzertes im Weserrenaissance Schloss Bevern „Du musst glauben, Du musst hoffen“ ist einer Arie aus Johann Sebastians Bach Kantate BWV 155 „Mein Gott, wie lang ach lange“ entnommen und passt zur Situation der Kulturbranche in diesen Corona-Zeiten.

