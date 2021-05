Barockorgel der Abteikirche Corvey wird nach Restaurierung geweiht

Corvey. Annähernd fünf Jahre ist es her, seit die historische Springladenorgel der ehemaligen Abteikirche Corvey ihre erbauliche Klangfülle bei einem letzten Konzert entfaltet hat. Jetzt ist die Zeit des Schweigens vorbei: Das kostbare Instrument ist nach umfassender Restaurierung und Rekonstruktion an seinen exponierten Platz auf der von Engeln getragenen Empore zurückgekehrt und wird am Sonnabend, 12. Juni, von Weihbischof Manfred Grothe geweiht. Dekanatskirchenmusiker Jörg Kraemer lässt die Orgel erklingen. Dem festlichen Gottesdienst, der um 15 Uhr beginnt, kann wegen der Corona-Pandemie nur ein kleiner Kreis geladener Gäste beiwohnen. Die Menschen werden aber bei Vespern, Konzerten und natürlich bei Eucharistiefeiern in der Abteikirche die Möglichkeit haben, die Königin der Instrumente mit ihren 32 Registern und etwa 2.000 Pfeifen zu hören.

