Beim Schneeschieben bestohlen

Bielefeld. Eine 41-jährige Bielefelderin erstattete Anzeige bei der Polizei, weil sie während des Schneeschiebens bestohlen worden war. Sie erklärte den Beamten, dass sie am Dienstagabend gegen 20 Uhr Schnee vor dem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Rolandstraße beseitigte. Ihren Rucksack hatte sie zuvor im Treppenhaus abgestellt. Als sie nach getaner Arbeit zurückkehrte, war ihr Rucksack verschwunden. Wie der Dieb in das Mehrfamilienhaus gelangte, ist noch unklar. Die Polizei erinnert daran, Wertgegenstände nicht aus den Augen zu lassen und vor dem Zugriff anderer zu schützen.