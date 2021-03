Bekommen die Bänke in Holzmindens Fußgängerzone einen neuen Anstrich?

Holzminden. Es ist noch nicht lange her, da bekamen die holzbeplankten Bänke im oberen Teil der Fußgängerzone Obere Straße in Holzminden einen neuen Anstrich spendiert. In welchem Zustand sie sich nun wieder befinden, davon kann sich jeder Flaneur selbst überzeugen: Die Farbe blättert ab, das Weinrot und das Grau darunter. Ratsfrau Ruth Horstkotte-Bald fragte am Ende der jüngsten Ratssitzung einmal nach. Stadtbaudirektor Jens-Martin Wolff sagte zu: „Die Bänke und das Karussell gucken wir uns an.“ Wenn Renovierungsbedarf bestehe, werde man das angehen. Auch nach der Rückkehr der Lechner-Figuren an den Weserkai und der Freigabe der Skaterbahn am Stahler Ufer wurde gefragt. (spe)

