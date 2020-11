Betrunkener Radfahrer stürzt gegen geparktes Auto

Beverungen. Am Sonntag, 8. November, hat ein alkoholisierter Radfahrer in Beverungen einen Unfall verursacht. Ein 43-Jähriger aus Beverungen fuhr gehen 17.15 Uhr mit seinem Rad über die Danziger Straße und prallte gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz nicht. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und zuvor bereits gesehen, dass der Radfahrer in Schlangenlinien gefahren ist. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Radfahrer betrunken war. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. An dem geparkten Auto entstand am linken vorderen Kotflügel ein Schaden von rund 1.000 Euro.