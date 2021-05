Bevern: Jetzt blüht der Frauenschuh am Burgberg

Bevern. Jetzt zeigen sie ihre Schühchen wieder, die Exoten unserer Pflanzenwelt.Für sie muss man nicht in die Tropen reisen. Es reicht, die Wanderschuhe anzuziehen und zum Burgberg bei bevern zu pilgern. Die dort wild wachsenden Orchideenarten stehen den exoten aus dem Gewächshaus in Schönheit, Formen- und Farbenpracht in nichts nach. Auf der vom Niedersächsischen Forstamt Neuhaus für Besucher gepflegten Frauenschuh-Fläche können viele seltene Pflanzenarten gut beobachtet und fotografiert werden. Frauenschuhe stehen hier dicht an dicht. Doch Vorsicht! Der Rundweg darf nicht verlassen werden. Und natürlich dürfen die exotischen Pflanzen auch nicht ausgegraben und mitgenommen werden. Sie würden verkümmern. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 27.05.2021

Eine exotische Schönheit mit Beveraner Wurzeln: der Frauenschuh. Foto: bs