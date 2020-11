Bevern wehrt sich mit einer Resolution gegen die Schul-Pläne von CDU und SPD

Bevern. Obwohl Beverns Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker die letzten Tage in Quarantäne verbracht hat, blieb er nicht untätig. Vor allem das Thema Oberschule brannte ihm unter den Nägeln. Um noch rechtzeitig vor den nächsten Sitzungen auf Kreisebene ein Zeichen gegen den von CDU- und SPD-Kreistagsfraktion gefassten Grundsatzbeschluss mit der zu befürchtenden Schließung der Oberschule Bevern zu setzen, hat er eine Resolution verfasst und von zu Hause aus mit den Fraktionsvorsitzenden des Samtgemeinderates abgestimmt. Darin prangert der Rat vor allem die als unfair empfundenen Entscheidungen über die verschiedenen Standorte im Kreisgebiet an. CDU und SPD würden hier allein nach dem Prinzip des geringsten Widerstandes handeln. Gemeint ist: Da in beiden Kreistagsfraktionen Bevern nicht (mehr) vertreten ist, hätten sich die „starken“ Samtgemeinden auf Kosten Beverns durchgesetzt! (rei)

