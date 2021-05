Beverungen: Einbrecher im Möbelgeschäft

Beverungen. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in ein Möbelgeschäft in Beverungen ein. Der Polizei wurde am Freitagmorgen ein Einbruch in ein Möbelgeschäft an der Blankenauer Straße nahe der Straße Zum Osterfeld gemeldet. Es wurde festgestellt, dass sich im Zeitraum von Donnerstag, 27. Mai, 18 Uhr, bis Freitag, 28. Mai, 8 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft wurde. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, erbeutet wurden Wertgegenstände. Die Polizei hat eine Spurensicherung durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Höxter, Telefon 05271/962-0, zu melden.