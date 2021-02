Bewährungsstrafe für „fürchterliches Unglück“

Marienmünster/Paderborn. Es sind Widersprüche, die nicht wegzudiskutieren sind: Eine Seniorin liegt tot in der Badewanne, ertrunken – und ihr Sohn bleibt bis zum Schluss dabei, sie sei im Bett gestorben. In diesem Spannungsfeld hat das Paderborner Schwurgericht am Mittwoch entschieden: Der 54-Jährige ist der fahrlässigen Tötung schuldig, nicht eines Totschlags. Das heißt: Bewährungsstrafe statt Gefängnis. Wie mehrfach berichtet, war der 54 Jahre alte Mann aus Kollerbeck vor dem Landgericht Paderborn angeklagt, seine demente Mutter (79) in der Badewanne alleine gelassen zu haben, damit sie untergehen und ertrinken sollte. Tatsächlich starb die Frau an jenem 11. August vergangenen Jahres – und der gerichtsmedizinische Bericht ließ keinen Zweifel daran, dass die schwer kranke Frau ertrunken ist. (up)

