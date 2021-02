Bewaffneter Mann droht: Polizeieinsatz in der Niederen Straße in Holzminden

Holzminden. In der Holzmindener Altstadt läuft ein Polizeieinsatz. Ein bewaffneter Mann hat Polizisten bedroht und hält sich nun in einer Wohnung in der Niederen Straße auf. Die Polizei hat die Niedere Straße in der Holzmindener Altstadt von beiden Seiten abgesperrt, Autos kommen schon in der Karlstraße nicht mehr weiter. Polizeiwagen und Beamte sichern den Einsatzort ab. Ein Spezialeinsatzkommando wurde angefordert, ein Einsatz steht bevor. Gegen 17 Uhr ging bei der Polizei Holzminden eine Anzeige aufgrund einer Bedrohungslage und häuslicher Gewalt ein. Zwei Polizeibeamte fuhren zur Wohnung in der Niederen Straße und wurden vor Ort von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Die Beamten zogen sich daraufhin zurück und brachten sich in Sicherheit. Der Mann, der sehr aggressiv aufgetreten sein soll, hält sich seitdem in der Wohnung auf. Das Haus ist umstellt, das SEK-Kommando seit kurz vor 20 Uhr vor Ort. Die Lage wird erörtert, das weitere Vorgehen abgesprochen. (spe)