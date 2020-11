Bilderbuchspaziergang in der Holzmindener Innenstadt

Holzminden. Das Team der Stadtbücherei Holzminden hat sich für die Adventszeit eine besondere Aktion ausgedacht: Jeden Donnerstag werden die Seiten eines Weihnachts-Bilderbuchs in die Schaufenster verschiedener Geschäfte in der Holzmindener Innenstadt gehängt. Kinder und ihre vorlesewillige Begleitung können von der Straße aus die Seiten anschauen und der Geschichte durch die Stadt folgen. Startpunkt ist immer der große Schaukasten vor der Stadtbücherei in der Oberen Straße 30. An jeder Doppelseite der Geschichte befindet sich eine Nummer und ein Hinweis, in welchem Schaufenster die nächsten Seiten hängen. Den Anfang macht „Der Weihnachtspulli“ von Cecilia Heikkilä.

