Bis zu acht Ernten im Jahr wären möglich gewesen

Hildesheim. Einen Blick hinter die Kulissen der Marihuana-Plantage im ehemaligen Gasthaus Kammerkrug in Lenne bekamen die sehr jungen Zuhörer, die den Weg in den großen Gerichtssaal des Hildesheimer Landgerichts gefunden hatten. Die Vorsitzende Richterin Dr. Pape erläuterte am zweiten Tag der Hauptverhandlung die Zahlen aus dem LKA-Gutachten. Achteinhalb Stunden brauchten die LKA-Beamten am 4. August 2020, um das Gebäude in Lenne quasi auf den Kopf zu stellen. Unterstützung bekamen sie von 15 Beamten der Bundespolizei. Und was sie hinter den Gemäuern der ehemaligen Gaststätte vorfanden, war nicht von "schlechten Eltern". Am Ende der Aktion hatten die Polizisten kistenweise Marihuana-Pflanzen, alle so um die 55 bis 60 Zentimeter groß, aus dem Gebäude geschleppt. 2.311 Canabis-Pflanzen waren es, die das LKA sicherstellen konnte. Dazu wurden aus den vorgefundenen zwölf Parzellen, die zwischen 5,5 und 22 Quadratmeter groß waren, jeweils mehrere Pflanzen zur genauen Analyse ins Labor gebracht um beispielsweise den THC-Gehalt, Alkaloide und weitere Wirkstoffmengen zu untersuchen. (ue)

