Bischofsheimer sammelt mit Wanderprojekt Spenden für die Kinderhospizarbeit

Landkreis Holzminden. Jürgen Nimec aus Bischofsheim in der bayerischen Rhön ist ein ambitionierter Langstreckenwanderer mit Visionen und hat sich ein großes und langes Ziel gesetzt: Er will in den nächsten zweieinhalb Jahren die „Top Trails of Germany“ begehen. In diesem Jahr startet er mit den Wanderwegen in Nord- und Mitteldeutschland. Im April hat er – quasi zum „Warmlaufen“ – den heimischen „Hochrhöner“ abgewandert, darauf folgte im Mai der Harzer Hexen-Stieg. Im Juni ist nun der Weserberglandweg dran, der Jürgen Nimec in den nächsten Tagen auch durch den Landkreis Holzminden führen wird. Im weiteren Jahresverlauf sollen sich der Heidschnuckenweg, die Hermannshöhen und der Rothaarsteig anschließen. „Mit meinem Projekt ,Meine Wanderwege zum Glück‘ möchte ich Schritt für Schritt Spenden für die wertvolle Kinderhospizarbeit in Deutschland sammeln“, berichtet Nimec. Er will mit seiner Aktion auf die besonderen Belange der lebensverkürzend erkrankten Kinder und deren Familien aufmerksam machen. Mit einer Spende kann jeder die gute Sache unterstützen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 3. Juni