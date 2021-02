Bitte die Gullydeckel vom Schnee befreien!

Holzminden. Es taut. Und an den Straßenrändern liegen hohe Schneeberge. Damit es nicht zu Überschwemmungen und bei Minusgraden am Abend oder in der Nacht auch gefährlichem Glatteis kommt, bittet die Feuerwehr Holzminden die Bürger um Mithilfe. Denn die Gullydeckel müssen vom Schnee befreit werden. Auf größeren Straßen übernehmen das die Räumdienste. In weniger befahrenen Straßen sollten die Bürger die Gullydeckel selber säubern, damit das Tau- und Regenwasser abfließen kann. (bs)