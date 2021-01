Blindgänger in Göttingen kontrolliert gesprengt

Am frühen Sonntagmorgen, 31. Januar, wurden vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Göttingen kontrolliert gesprengt. Um 0.46 Uhr erfolgte die kontrollierte Detonation. Um 3.19 Uhr wurde der Evakuierungsbereich nach der Schadenskontrolle aufgehoben, die Bewohner konnten wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Am Sonnabend warfen in der Universitätsstadt vier Zehn-Zentner-Bomben gefunden worden. Weil sie mit Langzeitzündern ausgestattet waren, konnten sie nicht entschärft, sondern mussten von Sprengmeister Thorsten Lüdeke und seinem Team des Kampfmittelräumdienstes kontrolliert gesprengt werden. Überseecontainer wurden um die Bombenfundorte gesetzt, um die Druckwelle von den Gebäuden wegzulenken. Die Container wurden in drei Etagen als Schutzwall um die Fundstellen aufgestellt. Die Container wurden zusätzlich mit Wassersäcken befüllt, die jeweils 24.000 Liter fassen. Um die Explosion zu dämpfen, wurde die Fundstelle zusätzlich abgedeckt: Auf massiven Holzbohlen wurden je zwei Wassersäcke platziert. Um den Fundort Godehardstraße war ein 1.250 Meter großer Evakuierungsbereich festgelegt worden. Am Sonnabendmorgen mussten 8.300 Menschen in der Weststadt Göttingens ihre Häuser und Wohnungen verlassen. (fhm)