Bodenwerder: Am Tag danach wird der Schrecken deutlich

Bodenwerder. Donnerstagmorgen: Die L 580 zwischen Bodenwerder und Rühle ist wieder frei. Die Spuren des schrecklichen Unfalls, der sich am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr dort ereignete, sind aber noch zu sehen. Zwei Kleinbullis sind dort zusammengestoßen. Ein 48-jähriger Holzmindener starb, eine 41-jährige Frau schwebt weiterhin in Lebensgefahr, drei Kinder wurden schwer verletzt. Nach dem Großeinsatz der Rettungskräfte am Abend wird am Morgen danach deutlicher, was dort passiert ist. Die Polizei gobt weitere Ermittlungsergebnisse bekannt. Die genaue Ermittlung der Unfallursache aber dauert an. (bs/gl)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 04.06.2021